Familia cae a barranco en carretera Mante-El Huizache

Una familia que viajaba por la Carretera Federal 80 cayó a un barranco. Fue gracias a automovilistas que pasaban por el sitio que pudieron ser rescatados.

El accidente se registró la tarde de este sábado en el tramo Ciudad Mante-El Huizache. Los tripulantes de la camioneta cayeron a un barranco de 30 metros.

Afortunadamente, al menos dos vehículos se detuvieron para tratar de ayudar.

En ese momento, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la coordinación Nuevo Morelos, hacía rondines cuando visualizó dos vehículos detenidos en la carretera.

Los automovilistas les reportaron la caída de una camioneta en un barranco, así que los elementos descendieron 30 metros hasta el sitio en donde se encontraba la camioneta con el propósito de auxiliar a las personas afectadas.