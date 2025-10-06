Accidente en Carretera Federal 101 deja una persona lesionada en Tula, Tamaulipas

Un accidente en la Carretera Federal 101, en el municipio de Tula, Tamaulipas, dejó una persona lesionada, por lo que recibió atención médica en el sitio y mientras se realizaban las maniobras la vía estuvo parcialmente cerrada.

El percance se registró cerca del ejido Ojo de Agua, en el municipio de Tula, cuando una camioneta que transportaba una traila con material de construcción perdió el control y terminó obstruyendo la vialidad.

La circulación sobre la Carretera Federal 101 fue parcialmente suspendida en el carril de sur a norte derivado de al accidente vehicular registrado a la altura del kilómetro 62.