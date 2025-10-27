Vuelca tráiler que transportaba carne de puerco en tramo Tula-San Luis Potosí

Un tráiler que transportaba carne de puerco tuvo una volcadura durante las primeras horas de este lunes en la Carretera Federal 101, tramo Tula-San Luis Potosí, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

La dependencia precisó que el percance se registró a la altura del kilómetro 31, en el acceso al ejido Tanque Blanco, conocido también como Mezcalera "La Troje", cuando el conductor realizó maniobras para evitar el impacto con otro tractocamión que invadió su carril.

El cargamento se dirigía de Valle Hermoso a Puebla y afortunadamente el accidente no dejó personas lesionadas.

Cierre de carretera

La circulación vehicular en la Carretera Federal 101, tramo Tula–San Luis Potosí, se encuentra parcialmente suspendida en el carril de sur a norte debido al accidente. Las autoridades están trabajando para restablecer el flujo vehicular lo más pronto posible.