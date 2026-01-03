Cinco muertos en accidente en carretera Zaragoza-Llera

Alrededor de las 14:00 horas, se reportó otro accidente automovilístico en el kilómetro 32 de la carretera federal Zaragoza-Llera, a la altura del Puente Las Chochas del municipio de Villa de Casas, la misma vía de comunicación donde horas antes se registraron dos percances más también con víctimas mortales.

En este mortal accidente se impactó un vehículo sedan Chevrolet, tipo Aveo contra un tráiler, quedando en el lugar cinco personas fallecidas entre ellas tres menores de edad, todas ellas con residencia en el estado de Nuevo León. Las autoridades revelaron que se trata de dos adultos y tres menores de edad, una de ellas murió partida a la mitad; debido a que su cuerpo fue a caer a la filosa hoja de contención.

En ambulancias fueron trasladadas al área de urgencias de instituciones médicas de la capital del estado una menor de entre 6 y 8 años que sobrevivió al fuerte accidente carretero.