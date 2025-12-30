Accidente en carretera federal Victoria-Matamoros deja dos heridos

Residentes de Ciudad Victoria, Tamaulipas, resultaron lesionados al participar en un accidente automovilístico, informaron las autoridades de la Guardia Nacional y Guardia Estatal, que tomaron conocimiento de los hechos.

El aparatoso percance carretero se registró este martes en el kilómetro 140 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del ejido La Unión del municipio de Cruillas, Tamaulipas.

Paramédicos del Centro Regional de Emergencia de Protección Civil Tamaulipas, base San Fernando, brindaron los primeros auxilios a Hillary Mairé Briceño Ochoa y Roberto González de 23 y 44 años de edad, ambos con residencia en la capital del estado.

Los lesionados fueron valorados en el lugar del percance carretero; no quisieron ser trasladados a una institución médica; informaron los paramédicos de la benemérita institución.

En este accidente participó un vehículo Volkswagen, tipo Jetta blanco y una camioneta Dodge, tipo Jeep, informaron las autoridades policiacas que tomaron conocimiento de los hechos.