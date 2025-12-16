Accederán a tarifa eléctrica más baja cinco municipios

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que la tarifa eléctrica será más barata para los municipios de Abasolo, González, Güémez, El Mante y Padilla, basado en mediciones técnicas de temperatura extrema y negociaciones directas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante una conferencia de prensa encabezada por el gobernador y el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, se expuso que actualmente se cuenta con información técnica derivada de 22 estaciones de medición que permiten documentar incrementos de temperatura en distintos municipios, condición indispensable para avanzar en la modificación de tarifas eléctricas en el resto de los 38 municipios.

El secretario Walter Julián Ángel Jiménez explicó que el enfoque principal del gobierno estatal es atender a la población que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Señaló que el programa está dirigido a evitar que las altas temperaturas coloquen a más familias "en una condición más vulnerable o de mayor riesgo", por lo que la negociación con CFE Suministro Básico se ha centrado en criterios técnicos plenamente acreditables.

Cabe recordar que esos más de 116 mil habitantes son de los cinco municipios, donde habitan decenas de familias en situación de pobreza, y pobreza extrema.

Walter Julián detalló que los estudios presentados ante la CFE y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) demuestran que, en años recientes, se han registrado aumentos de temperatura que superan los umbrales establecidos.

Precisó que, en los últimos tres años consecutivos, se han observado dos meses continuos con temperaturas extremas, lo que abre la posibilidad legal de reclasificar las tarifas eléctricas.

El funcionario explicó que el análisis incluye a los 43 municipios del estado.

Indicó que cinco de ellos ya avanzan en su proceso de reclasificación, mientras que los otros 38 se encuentran actualmente en estudio, con el objetivo de extender el beneficio al conjunto de la población tamaulipeca.

Como ejemplo del impacto económico, expuso un comparativo de consumo de mil kilowatts-hora durante el mes de julio, donde el cambio de una tarifa 1C a 1D representa un ahorro aproximado del 15 por ciento.

Detalló que, mientras en tarifa 1C el recibo puede alcanzar alrededor de 3 mil 75 pesos, en tarifa 1D el monto baja a cerca de 2 mil 616 pesos, sin considerar aún los subsidios gubernamentales que se aplican de manera regular.

No obstante, el secretario advirtió que la reclasificación tarifaria no debe interpretarse como una autorización para incrementar el consumo eléctrico sin control.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que la conferencia tuvo como propósito informar con claridad a la población y desmentir rumores que han circulado en redes sociales sobre las tarifas eléctricas en Tamaulipas.

Señaló que este tema forma parte de los compromisos asumidos desde el inicio de su administración.

En el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, el mandatario reiteró que el bienestar de las familias, la equidad y la justicia social son ejes centrales de su gobierno.

En ese contexto, subrayó que avanzar en tarifas eléctricas justas es una prioridad, especialmente para las familias más pobres de la entidad.

Reconoció el respaldo de la titular de la CFE, Emilia Calleja Alor, así como del director de la Conagua, Efraín Morales, cuyas instituciones han dispuesto equipos técnicos para revisar tarifa por tarifa en los 43 municipios del estado.

Informó que ya existen avances concretos en Abasolo, González, Güémez, El Mante y Padilla, municipios que accederán a tarifas más favorables a partir de 2026, con cambios que van de la 1C a la 1D y de la 1D a la 1E, según el caso. Reiteró que el objetivo es extender estos beneficios a todo Tamaulipas.



