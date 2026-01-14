Preparan ley contra abogados mentirosos en Tamaulipas

El Poder Judicial del Estado (PJE) alista una reforma legal para sancionar hasta con siete años de cárcel a los abogados que presenten pruebas faltas ante los tribunales.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, dijo que hoy miércoles presentará la reforma ante el Congreso local para modificar el Código Penal.

La mentira dentro del ejercicio profesional no puede verse solo como una falta ética; cuando se engaña a una autoridad judicial y se daña directamente a menores, se trata de un delito grave que debe castigarse de forma ejemplar". Tania Gisela Contreras López Magistrada presidenta

Además, precisó que la sanción tendrá sanciones más severas cuando las conductas de los litigantes afecten los procesos en donde están relacionados niños, niñas y adolescentes.

Se busca aumentar las penas de prisión de hasta siete años, además de imponer multas económicas más elevadas y la suspensión del ejercicio profesional a los litigantes que incurran en este tipo de prácticas.

Actualmente, explicó la magistrada, la sanción prevista para este delito resulta insuficiente, pues contempla castigos de apenas seis meses de prisión, y probabilidad de reducir la pena, según sean las condiciones de los imputados.

Con la propuesta, la pena mínima se elevaría a tres años y la máxima alcanzaría los siete, con el objetivo de inhibir conductas que distorsionan la impartición de justicia.

Contreras López advirtió que en algunos juicios, especialmente en casos de custodia de menores, la información falsa ha llegado a sorprender la buena fe de los jueces, generando resoluciones que no corresponden a la realidad.

Incluso, reconoció que en ocasiones son los propios medios de comunicación quienes evidencian inconsistencias entre los hechos y las decisiones judiciales.

Detalló que en la zona sur del estado ya se han detectado al menos dos casos en los que abogados incurrieron en este tipo de engaños, por lo que el Tribunal de Disciplina dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que se proceda conforme a la ley.

"La mentira dentro del ejercicio profesional no puede verse solo como una falta ética; cuando se engaña a una autoridad judicial y se daña directamente a menores, se trata de un delito grave que debe castigarse de forma ejemplar", enfatizó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

Añadió que la iniciativa cuenta con el respaldo del Colegio de Abogados, al considerar que es necesario elevar el nivel de exigencia en la defensa de los derechos de la infancia y garantizar procesos judiciales basados en la verdad.

Señaló que la propuesta tendrá el respaldo de las bancadas de Morena, PT y del Verde, así como el resto de los legisladores para que se sancione a los abogados con prácticas maliciosas.



