Abandonan a mascotas

Nos apoyamos con los médicos veterinarios que son los que nos ayudan a dictaminar porque si no hay un dictamen médico la Fiscalía no se los lleva, tiene que haber un dictamen médico en donde el perrito esté muy lastimado, que esté muy mal" Alíber López Carrillo, efe del Departamento de Desarrollo Sustentable y Regulación Territorial

En lo que va del año se han presentado alrededor de 160 denuncias por maltrato animal ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Transporte, señalaron fuentes de esta dependencia municipal, esto ha llevado al rescate de al menos siete perros en colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado en los últimos años.

"Traemos varios casos en conjunto con la Fiscalía", fue el jefe del Departamento de Desarrollo Sustentable y Regulación Territorial, Alíber López Carrillo, quien reveló esta estadística, "de hecho en este año hemos rescatado un perro con la ayuda de la Fiscalía, desde la administración pasada llevamos alrededor de siete perros rescatados, los sacamos de la casa... depende de donde los tengan, si son casas abandonadas, son personas que los tienen en condiciones muy lamentables".

Al día se presentan entre dos y tres denuncias de maltrato animal pero es en la temporada invernal, entre los meses de diciembre y enero, y en verano en julio y agosto cuando se incrementan las denuncias hasta en cinco casos al día por las condiciones en las que los propietarios dejan a sus mascotas a la intemperie o sin los cuidados necesarios.

"Nos apoyamos con los médicos veterinarios que son los que nos ayudan a dictaminar porque si no hay un dictamen médico la Fiscalía no se los lleva, tiene que haber un dictamen médico en donde el perrito esté muy lastimado, que esté muy mal", actualmente se sigue un caso consignado en el expediente de investigación 664-2023 de la FGJ, "nosotros como Municipio no podemos meternos a una casa habitación si no tenemos la orden de un juez, no tenemos la facultad de meternos si no hay nadie".

López Carrillo recordó que las sanciones se encuentran contempladas en la Ley de Protección a los Animales del Estado y van desde Amonestación por escrito; Multa; Arresto; y las que señalen los reglamentos municipales. El artículo 53 de dicha ley establece montos que van desde los mil 037.40 pesos a los diez mil 374, y arresto hasta por 36 horas.

160 CASOS DE ABANDONO EN EL 2023

De 2 a 3 denuncias por día son atendidas.

Abandono en la calle los casos más frecuentes.

Pena de 2 meses a 3 años de prisión.

MALTRATO