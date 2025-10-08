Se integran 48 nuevos policías a Guardia Estatal

Un total de 48 nuevos elementos se integran a la Guardia Estatal luego de concluir el Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad. En la ceremonia se exhortó a los policías a continuar apegados a los valores de la institución durante el ejercicio de su labor.

El curso tuvo una duración total de mil 80 horas y fue impartido para 30 hombres y 18 mujeres en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) en las últimas 20 semanas.

En representación del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, el subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal, Enrique Dena Salgado, recibió a las y los integrantes de los grupos 25 y 26 de este curso.

Cabe mencionar que los estudiantes destacados recibieron un reconocimiento adicional por obtener los primeros tres lugares.

En tanto, el rector de la USJT, Jorge Lumbreras Castro, felicitó a las y los egresados, y les exhortó a continuar apegados a los valores de la institución durante el ejercicio de su labor.