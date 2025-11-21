Pasan 39 aspirantes el primer filtro para ser fiscal de Justicia en Tamaulipas

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aplicó el primer filtro de los aspirantes al cargo de Fiscal General de Justicia de Tamaulipas. De las 40 solicitudes, una fue descartada por no acreditar uno de los requisitos indispensables de la convocatoria.

Fue este viernes cuando los diputados que integran la comisión hicieron la revisión de la documentación presentada por quienes se inscribieron en la convocatoria pública.

Tras el análisis, se determinó que 39 aspirantes cumplen los requisitos legales y constitucionales para ser considerados por el Pleno; únicamente un ciudadano fue excluido por no acreditar uno de los requisitos indispensables para participar en el proceso.

¿Quiénes cumplieron con los requisitos?

Cumplieron con los requisitos legales y constitucionales establecidos en la convocatoria: Marisol Ivette Borja Lara; César Manuel Cavazos González; Ma. Elva Villagómez Rosales; Rodolfo Rodríguez Sena; José Javier Córdoba González; Abel Hernández Ortiz; Mercedes del Carmen Guillén Vicente; Alicia Montes Beltrán; Miguel Arellano Canales; Jesús Miguel Gracias Riestra.

También Juan Jorge Olvera Reyes; Eréndira Yesenia Saldaña Narváez; Francisco Dagoberto Gallardo Lerma; Daniel Alberto Vargas Cortés; Alfonso Manuel Moreno Castillo; Willy Zúñiga Castillo; Eustacio Reyes Hernández; Martha Patricia Rodríguez Salinas; Elvia Sanromán Ramos; Juan Hernández Flores; Jesús Rubén Espinoza Huerta; César Alejandro Ávalos González.

Además Francisco Narro Martínez; Jesús Eduardo Govea Orozco; Geovanni Francesco Barrios Moreno; María Bertha Alicia Navarro Pérez; Judith Janet Rueda Fuentes; Dionicio Saldaña Jaramillo; Carolina González Maldonado; Everardo Pérez Luna; Irma García Villagómez; Irene Josefina Rivera Vázquez; Jesús Gilberto Alarcón Benavides; Juan Francisco Barrón Olvera.

Así como Kelvin Castillo Garza; René Osiris Sánchez Rivas; Esther Celina Arjona Limas; Reyna Karina Torres Barrientos; y Ramón Barrientos Domínguez, quienes integran el listado que será sometido a consideración del Pleno Legislativo.

¿Qué sigue?

El diputado presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Armando Prieto Herrera, señaló que fue elaborado el dictamen que contiene los nombres de los aspirantes que cumplen con los requisitos, el cual será turnado al Pleno Legislativo para su votación en la sesión ordinaria del próximo lunes.

Posteriormente, ese mismo día, la Comisión de Justicia sesionará para integrar la terna paritaria de tres mujeres y tres hombres, que será enviada de inmediato al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Américo Villarreal Anaya, tal como lo establece el procedimiento constitucional.

El gobernador, a partir de esta lista, deberá seleccionar a tres personas idóneas, quienes conformarán la terna final que será turnada el martes al Congreso del Estado para continuar con las siguientes etapas del proceso.

La Comisión de Justicia realizará el miércoles las entrevistas a las tres personas propuestas en la terna definitiva, con el fin de conocer su trayectoria, visión institucional y propuestas para fortalecer la procuración de justicia en Tamaulipas.

Con base en estas comparecencias, el Pleno Legislativo elegirá el 29 de noviembre al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La persona designada rendirá protesta el 2 de diciembre, fecha en la que dará inicio el proceso de entrega-recepción, teniendo efectos su nombramiento formal a partir del 16 de diciembre.