Deambulan 20 mil perros callejeros en Ciudad Victoria

"En septiembre es el mes mundial de la rabia, para que todos los que tengan cachorros, perros o gatos, lleven a vacunarlos para que baje el índice de rabia en el estado y en la capital." Juan Carlos Silva Saldívar, coordinador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT llevó a cabo un estudio sobre los perros callejeros en esta localidad, encontrando que alrededor de veinte mil deambulan libremente por las calles en las diferentes colonias, de los cuales 400 se hallan en la zona centro, y para lo cual hizo un llamado para la esterilización masiva para prevenir que su población se dispare.

"Si un perro es agresor y ya mordió, va a volver a reincidir, eso es normal; por eso podemos bajar esas agresiones en machos y hembras", dijo el coordinador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Juan Carlos Silva Saldívar, "Un macho puede cargar a las 20 o 30 hembras que hay, pero si castramos a la hembra bajamos el ritmo de procreación. Si no se atiende esto se va multiplicando, y una perra puede parir entre tres y siete perros y necesitamos esterilizar machos y hembras en Victoria, perros y gatos".

Agregó que en los últimos ocho meses se lleva una estadística en el Centro Antirrábico de 148 agresiones por parte de perros callejeros a niños, jóvenes y personas adultas de las cuales 56 han sido casos graves con perforaciones de músculo y ruptura de la piel, lo que ha obligado a la sutura de los pacientes y a mantener bajo observación a estos animales por un lapso mínimo de diez días para descartar casos de Rabia entre la población local.

Hasta el momento no se han registrado casos de Rabia en caninos o felinos, y por ende, entre la población humana, "invitamos a la población de Victoria a que en todas las campañas de vacunación lleven a su perro, se les da un recibo de que está vacunado, la fecha, y se les da una medallita donde el perro está vacunado con eso garantizamos que la persona no puede contraer el virus de la Rabia", el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica señala que en todo el país no se han registrado casos recientes de rabia.

Sin embargo, para la semana epidemiológica 32 se han registrado dos mil 330 casos de mordedura de perro en toda la entidad, 37 más que los registrados en el mismo lapso pero del 2021, "en septiembre es el mes mundial de la Rabia para que todos los que tengan cachorros, perros o gatos, lleven a vacunarlos para que baje el índice de rabia en el estado y en la capital", finalizó el médico veterinario Silva Saldívar.