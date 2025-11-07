Vinculan a proceso a 15 presuntos pistoleros

Quince integrantes de una célula criminal detenidos en el municipio de Abasolo, Tamaulipas, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en delitos relacionados con armas de fuego, cartuchos y drogas.

Lo anterior fue dado a conocer a través de un comunicado emitido por la Fiscalía General de la República (FGR); en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, vinculo a proceso a Billy "H", Pedro "A", Héctor "R", Jesús "O", Jesús "P", Ricardo "G", Jesús "R", Óscar "R", Alberto "J", Francisco "V", Juan "H", Melesio "R", Guillermo "G", Ángel "C" y Tirso "V".

A los detenidos se les están imputando los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como posesión de marihuana con fines de venta.

De acuerdo con la carpeta de investigación, las detenciones se realizaron cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de la Guardia Estatal, realizaban recorridos de seguridad sobre la carretera estatal Abasolo–Soto la Marina, donde aseguraron a los ahora vinculados.

A los detenidos se les aseguraron cuatro armas de fuego de grueso calibre, 26 cargadores, 720 cartuchos, 100 bolsas de plástico con marihuana; un paquete cubierto con cinta que también contenía marihuana y cuatro vehículos.

Sobre estos hechos el Ministerio Público Federal, presentó los elementos de prueba ante el juez, quien determinó la vinculación a proceso y estableció como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, además de fijar un plazo de dos meses para la investigación complementaria.



