Depuran solo 1% del rezago

A cien días del nuevo Poder Judicial Estatal, sólo se ha logrado depurar el 1% de los 883 mil expedientes susceptibles a este proceso, reconoció la magistrada presidenta Tania Contreras López.

En el informe presentado en la primera sesión transmitida en vivo del pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, señaló que se depuraron 10 mil 892 archivos antiguos.

El informe admite que, al iniciar esta nueva etapa, la institución arrastraba cientos de miles de expedientes acumulados durante años, muchos de ellos sin valor jurídico vigente, pero ocupando espacio físico y generando desorden administrativo .

"Cuando llegamos, nos encontramos con una realidad que no podía ignorarse", señaló la megistrada presidenta, al describir el estado en el que se recibió el Archivo Judicial .

El diagnóstico dimensiona la crisis documental que enfrenta el Poder Judicial, al no tomarse en cuenta el acumulado de archivos, y a pesar de los procesos de limpieza y depuración, la meta se encuentra lejos.

Además, se autorizó la disposición final de 21 mil 952 expedientes administrativos y 2 mil 786 documentos del sistema de justicia para adolescentes, como parte de un proceso que llevaba años sin aplicarse .

"No se trata solo de archivar mejor, sino de recuperar el control institucional, garantizar la certeza jurídica y devolverle orden y funcionalidad a una parte esencial del sistema de justicia" . Más allá del archivo físico, Contreras López adelantó que se ubicaron tres mil 298 expedientes jurisdiccionales clasificados como ´suspendidos´, que quedaron en el olvido y sin respuesta para las personas que acudieron a los tribunales.

Eran expedientes "sin respuesta para quienes esperaban justicia, detenidos en una parálisis jurídica sin razón". Para atender este rezago, se creó una Comisión Especial integrada por personas juzgadoras en materia penal, con el objetivo de revisar los casos más antiguos.

A 40 días de su conformación, la comisión reporta haber revisado el 50 por ciento de esos expedientes, lo que permitió reactivar procesos que llevaban años sin movimiento.

"En solo tres meses, se hizo un poco más de la mitad de lo que se resolvió en los primeros nueve", subraya el texto oficial.

En materia civil, el promedio mensual de resoluciones pasó de 832 a mil 180 asuntos, un incremento del 42 por ciento, logrando resolver mil 445 casos más de los que ingresaron, lo que permitió atacar directamente el "rezago histórico".



