Consterna muerte de maestra "Tilita"

Profunda consternación entre la sociedad civil y el magisterio, ha dejado el sensible fallecimiento de la Maestra María Domitila (Tilita) Medrano López.

La comunidad del poblado El Azúcar y del municipio en general, recuerda con respeto y cariño a la maestra María Domitila (Tilita) Medrano López, mujer incansable que dedicó su vida al servicio de los demás, dejando un legado de valores, trabajo comunitario y amor por su tierra.

Nacida el 25 de abril de 1938 en Valle Hermoso, Tamaulipas, la maestra Tilita llegó junto a su familia a Camargo, donde más tarde se casó con el Sr. Rodrigo Villarreal Salinas, con quien tuvo a su hija Denice Villarreal Medrano, además de criar como propios a Juan Medrano López, Norma Nelly Medrano López y otros más.

A lo largo de su vida, se distinguió como una mujer emprendedora y visionaria. Fue pionera en el municipio al abrir la taquería "El Carrizal", primera en ofrecer tacos de carne asada en Camargo.

También estableció un taller de costura, una tienda de abarrotes, una caseta telefónica y el servicio de correo y venta de boletos de transporte en el poblado El Azúcar.

Su vocación por la enseñanza la llevó a ser maestra del CAIC en El Azúcar, y su compromiso con la comunidad se reflejó en más de 40 años de servicio en el DIF Municipal, desde la administración del Sr. Lorenzo Ramírez Díaz hasta la de la Sra. Mely Rocha Hernández. En este organismo ocupó diversos cargos en áreas como el CAIC, CEDIF, programas de alimentación y adulto mayor, destacándose como instructora de cursos de corte y confección, manualidades y talleres de verano.