Se incendia predio en carretera internacional

Un incendio de pastizal y lote enmontado registrado la tarde de este martes, movilizó a los cuerpos de emergencia en el municipio, luego de que se reportara el siniestro a las 15:10 horas en las inmediaciones del consultorio de los doctores Miranda, sobre la carretera al puente internacional, entre las colonias Cuauhtémoc y Nuevo Camargo.

El director de Protección Civil y comandante del cuerpo de bomberos, Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, informó que, gracias a la oportuna intervención del personal de emergencias, el fuego fue sofocado y quedó bajo control a las 16:15 horas, evitando que las llamas se propagaran a otras zonas cercanas.

Rodríguez Cuéllar destacó que, debido a lo seco del pastizal, el fuego se extendió rápidamente, acercándose peligrosamente a los consultorios médicos, riesgo que fue neutralizado por el trabajo de los bomberos.

El funcionario lamentó que, pese a los constantes llamados de las autoridades, algunos ciudadanos continúan sin atender las recomendaciones para prevenir este tipo de incidentes, los cuales representan un serio peligro tanto para la integridad de las personas como para su patrimonio.



