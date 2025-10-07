Arde pastizal

La noche del domingo, alrededor de las 20:00 horas, se registró un incendio de pastizal a orillas de la carretera Camargo–Miguel Alemán, a la altura del poblado Rancherías.

El fuego representaba un serio riesgo, ya que amenazaba con alcanzar cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que pudo haber generado consecuencias mayores.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato al lugar, logrando controlar el siniestro aproximadamente a las 21:00 horas. Gracias a su pronta y eficiente intervención, se evitó la propagación del fuego hacia zonas más vulnerables y se mitigaron posibles daños a la infraestructura eléctrica.

El titular de la corporación, Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, destacó que, debido a la rápida respuesta del personal, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.