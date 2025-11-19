Atienden bomberos incendio en terreno

El titular de Protección Civil y Bomberos, Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, informó que a las 13:50 horas se recibió el reporte de un incendio en un terreno baldío ubicado en la esquina de las calles Zaragoza y Ocampo.

Debido a la cercanía de locales comerciales y de un templo, el fuego representó un riesgo para las edificaciones contiguas, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia para evitar su propagación.

Gracias a la rápida intervención del personal de Protección Civil y Bomberos, el incendio fue controlado a las 14:30 horas, sin que se registraran daños mayores ni personas lesionadas.

¿Qué ocurrió?

Las autoridades reiteran el llamado a la población a evitar quemas no controladas y a reportar cualquier situación de riesgo de manera inmediata.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La rápida acción de los Bomberos y el equipo de Protección Civil fue crucial para controlar el incendio y prevenir daños a la comunidad.

¿Cuáles son las consecuencias de este incidente?

Este evento resalta la importancia de la prevención y la conciencia sobre el manejo de terrenos baldíos, especialmente en épocas de sequía.