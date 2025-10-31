Siembran alevines de tilapia en presa Marte R. Gómez

Un total de 200 mil alevines de tilapia fueron sembrados en el Sistema Lagunario Río Tamesí-Champayán del municipio de Altamira y en la presa Marte R. Gómez de Camargo, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad de los recursos acuáticos y mejorar las condiciones de producción de las comunidades pesqueras del estado.

Esta actividad forma parte del programa de Repoblamiento Pesquero en Embalses para fortalecer la productividad pesquera, recuperar las poblaciones naturales de especies comerciales y beneficiar directamente a las y los pescadores locales.

La siembra de alevines representa la primera etapa de repoblamiento para la presa Marte R. Gómez y se prevé que en los próximos meses se continúe con acciones similares en otras presas y cuerpos de agua del estado, con el fin de mantener un equilibrio ecológico y fortalecer la pesca deportiva y recreativa, señaló la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas.

El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, dijo que el repoblamiento pesquero no solo contribuye a mantener la disponibilidad de especies como la tilapia, sino que también impulsa la economía local y genera bienestar entre las familias que dependen de la pesca.