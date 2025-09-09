Renuevan auditorio en Secundaria 21

Renuevan auditorio en Secundaria 21Proyecto fue posible gracias al programa federal La Escuela Es Nuestra
Con la remodelación del auditorio, la comunidad escolar de la Secundaria Técnica No. 21 de Comales tiene ahora un espacio renovado y más funcional en beneficio de estudiantes y docentes.
Como parte de la remodelación, se rehabilitó el techo, se instalaron aires acondicionados nuevos y se colocaron lámparas con su respectivo cableado para una mayor seguridad y cómoda estancia de alumnos y maestros.
La Directora del plantel, Dra. Diana Angélica Alejandro Alemán, dijo que este importante proyecto fue posible gracias al programa federal La Escuela Es Nuestra (LEEN), que continúa impulsando la mejora de la infraestructura educativa en la región.
