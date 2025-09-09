Renuevan auditorio en Secundaria 21

Con la remodelación del auditorio, la comunidad escolar de la Secundaria Técnica No. 21 de Comales tiene ahora un espacio renovado y más funcional en beneficio de estudiantes y docentes.

Como parte de la remodelación, se rehabilitó el techo, se instalaron aires acondicionados nuevos y se colocaron lámparas con su respectivo cableado para una mayor seguridad y cómoda estancia de alumnos y maestros.