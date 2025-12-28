Historiadores visitan el museo de Camargo

En el marco de los preparativos para la conmemoración del 160 aniversario de la Batalla de Santa Gertrudis, a celebrarse en junio de 2026, los reconocidos historiadores Leonel Rodríguez Garza y su hijo Leonel Rodríguez III, realizaron una visita al Museo y Archivo Histórico Municipal de Camargo (MAHM).

Durante su estancia, ambos especialistas sostuvieron reuniones de trabajo con Francisco José Aguirre y Víctor Sáenz Ramírez, con el objetivo de desarrollar proyectos de conferencias y actividades académicas que formarán parte de los festejos conmemorativos de este hecho histórico de gran relevancia para la región y para el país.

¿Qué proyectos se desarrollarán para la conmemoración?

La Batalla de Santa Gertrudis representa un episodio fundamental en la historia de Camargo, ya que fue un acontecimiento decisivo que contribuyó de manera directa a que el municipio obtuviera el nombramiento de Ciudad Heroica, reconocimiento que honra la valentía, identidad y legado de sus habitantes. Este hecho consolidó a Camargo como un punto clave en la defensa de la soberanía nacional y en la construcción de la memoria histórica local.

Acciones del Museo y Archivo Histórico Municipal de Camargo

Al respecto, Francisco José Aguirre, representante del MAHM, destacó que los historiadores Rodríguez Garza y Rodríguez III son estudiosos y expertos en el tema, por lo que expresó su agradecimiento por el interés y la disposición de colaborar en este importante aniversario. Señaló que su participación permitirá conmemorar dignamente a los héroes, fortalecer el conocimiento de nuestros orígenes y dar a conocer datos históricos poco conocidos que enriquecen la identidad Camarguense.

Importancia de la Batalla de Santa Gertrudis en la historia local

Con estas acciones, el Museo y Archivo Histórico Municipal de Camargo refrenda su compromiso con la difusión de la historia, la preservación de la memoria colectiva y la promoción de eventos que fortalezcan el orgullo y la conciencia histórica de la comunidad.