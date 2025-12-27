Arde una casa en la madrugada

Durante la madrugada de este día, a las 12:25 horas, se recibió el reporte de un incendio en una casa habitación ubicada en la colonia Adolfo López Mateos, sobre la calle Escandón, número 808.

Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil y Bomberos, bajo la coordinación de su titular, Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, confirmaron que el siniestro se encontraba limitado a una puerta y algunas ramas, sin que se registraran personas lesionadas ni daños de consideración en el inmueble.

Acciones de la autoridad

Gracias a la rápida y oportuna intervención de los cuerpos de emergencia, el incendio fue controlado en su totalidad a las 12:40 de la madrugada, quedando la situación bajo control y sin representar riesgo para los habitantes del sector.

Detalles confirmados sobre el incendio

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de manera inmediata cualquier situación de emergencia, a fin de prevenir incidentes mayores y salvaguardar la integridad de la población.