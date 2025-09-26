Atienden Bomberos reporte de una víbora

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de H. Camargo atendió de manera oportuna un reporte recibido este jueves, que alertaba sobre la presencia de una víbora de cascabel en los patios de la Escuela Secundaria General Cuauhtémoc. El director de Protección Civil Eduardo Raúl Rodríguez Cuellar, dijo que tras recibir el aviso, personal especializado acudió de inmediato al plantel educativo, logrando la captura segura del reptil sin que en ningún momento se pusiera en riesgo la integridad de los alumnos, maestros o personal administrativo. Una vez asegurada, la víbora fue trasladada y liberada en un sitio adecuado para su resguardo, cumpliendo con los protocolos de protección tanto para la fauna como para la comunidad. Con estas acciones, Protección Civil y Bomberos reafirma su compromiso con la seguridad de las familias camarguenses, respondiendo de manera eficaz ante cualquier situación de riesgo.