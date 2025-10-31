Atienden bomberos tres incendios simultáneos

La coordinación y rápida respuesta del personal de Protección Civil y Bomberos evitaron consecuencias mayores este miércoles, luego de que se registraran tres incendios casi simultáneos en distintos puntos del municipio, informó su titular, Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar.

¿Qué ocurrió?

El primero de los siniestros fue reportado a las 11:45 horas en el poblado El Azúcar, donde un incendio de pastizal y monte se propagaba peligrosamente a un costado de las vías del tren, con una vivienda en inminente riesgo. Las maniobras permitieron controlar el fuego alrededor de las 12:30 horas.

Minutos después, a las 13:30 horas, se recibió un nuevo reporte por incendio de pastizal en un solar baldío ubicado en la colonia Residencial Los Ángeles, sobre la calle #3, contiguo al negocio Pisos y Azulejos "La Popular". Gracias a la intervención inmediata, este siniestro fue sofocado a las 14:00 horas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Casi de manera paralela, también a las 13:30 horas, se alertó sobre otro incendio en la Estación Camargo, donde existía riesgo para viviendas cercanas y las estructuras ferroviarias. Las labores del cuerpo de emergencia permitieron controlar el fuego a las 14:30 horas.