Se incendia camioneta

La rápida intervención de elementos de Protección Civil y Bomberos evitó que el incendio de una camioneta registrado el fin de semana pasara a mayores.

¿Cómo ocurrió el incendio de la camioneta?

De acuerdo con el titular de la corporación Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, el siniestro se reportó a las 11:40 horas en el patio de un domicilio en la esquina de Veracruz y 16 de septiembre, lo que generó la movilización inmediata de las unidades de emergencia.

Acciones de Protección Civil y Bomberos

Tras varios minutos de labores, el fuego fue sofocado y la situación quedó bajo control alrededor de las 12:00 horas. Los elementos controlaron la situación, evitando mayores riesgos para los habitantes y viviendas cercanas. Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las causas del siniestro.

Detalles sobre el siniestro en Reynosa

Las acciones rápidas de los cuerpos de emergencia fueron cruciales para prevenir un desastre mayor en la zona afectada.