Recuerdan al profesor Eugenio Cruz

El sábado 27 de septiembre se conmemoró el natalicio del profesor Eugenio Cruz Vargas, una fecha que invita a la reflexión y al reconocimiento de su invaluable legado en el ámbito educativo de esta región fronteriza de Tamaulipas.

Coincidentemente, el pasado jueves 25 se cumplieron dos años de su sensible fallecimiento, suceso que provocó gran consternación entre los círculos políticos, sociales y, especialmente, educativos de H. Camargo y municipios aledaños.

El Profr. Cruz Vargas dejó una profunda huella en la educación local. Fue director de la Escuela Secundaria Técnica No. 21 "Felipe Ángeles", en el poblado Comales, donde su liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento académico de la institución.

Posteriormente, se desempeñó como supervisor de secundarias técnicas en la región fronteriza, cargo desde el cual impulsó proyectos y estrategias en beneficio del alumnado y del cuerpo docente.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un profesional comprometido, entusiasta y entregado a la formación de generaciones de estudiantes. Su legado perdura en las aulas, en las vidas de quienes fueron sus alumnos y en la memoria colectiva de una comunidad que aún lamenta su ausencia, pero celebra su ejemplo.

A dos años de su partida, el recuerdo del profesor Eugenio Cruz Vargas sigue vivo como un referente de vocación, liderazgo y amor por la enseñanza.



