Dan mantenimiento a climas de escuela

En la primaria Josefa Ortiz de Domínguez se llevan a cabo importantes labores de mantenimiento que contribuyen al mejoramiento de los espacios educativos, reflejando el compromiso compartido entre directivos y padres de familia para fortalecer las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

¿Qué acciones se están realizando?

Como parte de estas acciones, se adquirió material de limpieza y se realizaron trabajos de reparación de pisos, insumos financiados con los recursos obtenidos en una sesión fotográfica donada por la señora Nelly Garza, a quien la directora del plantel, Dra. Berenice de León Caro, expresó un amplio agradecimiento por su valioso apoyo y disposición para contribuir al desarrollo de la escuela.

¿Cuál es la importancia del apoyo de los padres?

Asimismo, la directora reconoció el esfuerzo de la Asociación de Padres de Familia, quienes financiaron el mantenimiento de los aires acondicionados mediante los recursos obtenidos en la actividad del rascadito, organizada y realizada por ellos mismos. Este trabajo coordinado entre la comunidad escolar refleja la importancia de la unión y la colaboración para garantizar espacios dignos y funcionales para los alumnos.

La dirección del plantel reiteró que el trabajo en equipo entre directivos y padres de familia es fundamental para impulsar mejoras constantes y asegurar un entorno seguro, cómodo y propicio para el aprendizaje.