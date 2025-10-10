Reactivan los filtros sanitarios

Ante la alerta epidemiológica emitida por el virus Coxsackie, este viernes se reanudará la aplicación del filtro sanitario en la primaria Josefa Ortíz de Domínguez con la intención de prevenir posibles síntomas y proteger a los alumnos.

Este filtro sanitario se instalará en la entrada principal de la escuela', indicó la Dra. Berenice de León Caro, directora del mencionado plantel educativo.

Agregó que las autoridades de salud señalan que el virus Coxsackie provoca principalmente la enfermedad de manos, pies y boca, una infección viral que causa ampollas en la boca, las manos, los pies y el área del pañal, aunque también podría provocar enfermedades más severas.

Los síntomas de esta enfermedad de manos, pies y boca son: fiebre, dolor de garganta, inapetencia, salivación y erupción cutánea con ampollas dolorosas y se contagia fácilmente por contacto con secreciones nasales y de la garganta, saliva, líquido de ampollas y heces de personas infectadas.