Bomberos logran controlar conato de incendio en casa

La rápida intervención del personal de Protección Civil y Bomberos, permitió controlar un conato de incendio registrado la tarde del viernes en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Zaragoza y Ayutla.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro se registró alrededor de las 17:00 horas, cuando vecinos alertaron sobre humo proveniente del interior de la casa. Al arribar al lugar, los elementos confirmaron que se trataba de la línea de un mechón que había comenzado a arder, lo cual representaba riesgo de propagación a otras áreas de la vivienda.

Gracias a la oportuna respuesta de los bomberos, el fuego fue sofocado en cuestión de minutos, evitando que se extendiera y pusiera en riesgo la seguridad de las familias cercanas. Los únicos daños materiales reportados fueron en la manguera del mechón, sin que se registraran personas lesionadas.

El titular de Protección Civil y Bomberos, Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, reiteró el compromiso de la corporación de atender con prontitud este tipo de emergencias y exhortó a la población a revisar periódicamente las instalaciones de gas y los equipos domésticos para prevenir accidentes.

"En este caso, la situación no pasó a mayores, pero un descuido o fuga puede tener consecuencias graves; por ello, invitamos a la ciudadanía a mantener medidas de prevención en sus hogares", remarcó Rodríguez Cuéllar.