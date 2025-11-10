Cierran navegación en presas de la Ribereña

Debido a los fuertes vientos que se registran por la llegada del frente frío, fueron cerradas a la navegación las Presas de la Región Ribereña.

En el municipio de Camargo fue cerrada a la navegación deportiva y comercial la Presa Marte R. Gómez ubicada en el Poblado de Comales, según un nuevo aviso que trascendió a través de medios electrónicos a pescadores comerciales, deportistas y comunidad en general.

¿Cuál es la situación actual?

El semáforo marítimo se mantiene en bandera roja, lo que indica que las condiciones para navegar son extremadamente riesgosas. Las autoridades locales han instado a todos los interesados en realizar actividades acuáticas a abstenerse de hacerlo hasta nuevo aviso.

¿Qué medidas se están tomando?