Cierran navegación en presas de la Ribereña

Cierran navegación en presas de la RibereñaEn el municipio de Camargo fue cerrada a la navegación deportiva y comercial la Presa Marte R. Gómez ubicada en el Poblado de Comales
Debido a los fuertes vientos que se registran por la llegada del frente frío, fueron cerradas a la navegación las Presas de la Región Ribereña.
En el municipio de Camargo fue cerrada a la navegación deportiva y comercial la Presa Marte R. Gómez ubicada en el Poblado de Comales, según un nuevo aviso que trascendió a través de medios electrónicos a pescadores comerciales, deportistas y comunidad en general.
¿Cuál es la situación actual?
El semáforo marítimo se mantiene en bandera roja, lo que indica que las condiciones para navegar son extremadamente riesgosas. Las autoridades locales han instado a todos los interesados en realizar actividades acuáticas a abstenerse de hacerlo hasta nuevo aviso.
¿Qué medidas se están tomando?
Este cierre tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas, dado el aumento de las condiciones adversas que podrían poner en peligro tanto a los pescadores como a quienes navegan por la zona. "Este es un aviso importante para la comunidad. No se metan a navegar. Cuídense", es parte del mensaje, subrayando la importancia de seguir las recomendaciones para evitar accidentes.