Representarán jóvenes a Camargo en baloncesto

Con entusiasmo, disciplina y gran espíritu deportivo, jóvenes integrantes del Club Cuauhtémoc de Baloncesto partieron rumbo a León, Guanajuato, donde representarán con orgullo al estado de Tamaulipas en la etapa nacional del prestigioso torneo Hoop It Up 3x3.

Los deportistas son acompañados por su entrenador, el LEF. Alberto Geovanni Tapia Sandoval y el Lic. Eleazar García, quienes tendrán la responsabilidad de guiarlos técnica y emocionalmente durante este importante reto deportivo.

El liderazgo del profesor Tapia Sandoval ha sido clave en la formación del equipo, impulsando no solo su rendimiento en cancha, sino también su compromiso, disciplina y crecimiento personal.

Este equipo camarguense logró su pase a la fase nacional tras obtener el subcampeonato estatal en agosto de este 2025, resultado que refleja el esfuerzo constante de los jóvenes y la dedicación de su cuerpo técnico.