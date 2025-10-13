Imponen sotanas a nuevos monaguillos

En un ambiente de fe, alegría y gratitud, se llevó a cabo la ceremonia de imposición de sotanas a los nuevos monaguillos de la Parroquia de Santa Ana, un acto presidido por el Pbro. Eric Perea Mondragón, vicario parroquial.

Durante la celebración, los niños y jóvenes que integran el grupo de servidores del altar asumieron con humildad y compromiso su nuevo papel dentro de la comunidad, al recibir la sotana que simboliza su servicio, disciplina y amor por la liturgia.

El Pbro. Eric Perea Mondragón exhortó a los nuevos monaguillos a vivir con alegría su vocación de servicio, recordándoles que cada gesto realizado en el altar es una forma de honrar a Cristo.

Asimismo, agradeció la participación activa de los padres de familia por acompañar y guiar a sus hijos en este camino de fe.

Por su parte, el Pbro. J. Jesús Arellano Hernández párroco de la comunidad, felicitó a los nuevos servidores y destacó la importancia de fomentar la participación de la niñez y juventud en la vida parroquial, como signo de una Iglesia viva y en crecimiento.

La ceremonia concluyó con un mensaje de esperanza y oración, pidiendo a Dios que fortalezca a los nuevos monaguillos en su fidelidad, humildad y amor al servicio del altar.