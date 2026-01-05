Piden bomberos no incendiar pastizales

A pesar de los reiterados llamados de alerta por parte de la dirección de Protección Civil y Bomberos, la ciudadanía continua haciendo caso omiso por lo que los reportes por incendios de pastizal y basura, continúan llegando al número de emergencia 911, informó el titular de la dependencia Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar.

El funcionario, dijo que los llamados más recientes se registraron para atender la quemazón de carrizos y pastizal en el dren la Rosita, frente a las instalaciones de la Guardia Estatal en la colonia ampliación Gonzaleño sin que se registraran personas lesionadas

Otro de los llamados se atendió en la zona centro donde la quema sin control de ramas y basura, ocasionó daños en una instalación eléctrica y al igual que el llamado anterior no se registraron personas lesionadas

Un llamado más se atendió en una casa deshabitada en la colonia Benito Garza Barrera, donde el incendio fue completamente controlado por los elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes evitaron que el siniestro se extendiera a áreas habitadas.

Aunque los incidentes fueron controlados sin mayores complicaciones, se hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para que mantenga precauciones y respete las medidas de seguridad para evitar incidentes de este tipo. Las autoridades continúan trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad de la comunidad.



