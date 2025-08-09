Incendio en el basurero

La noche de este jueves se reportó un incendio en un basurero, en el patio de una vivienda a orillas de Rio San Juan, atendiendo el llamado los elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

El incendio entre la calle Zaragoza y Constitución, fue controlado gracias a la rápida intervención de los elementos.

El Director de la Corporación Eduardo Raúl Rodríguez Cuellar, dijo que el reporte se recibió alrededor de las 19:40 horas, alertando sobre montones de basura en llamas que ponía en riesgo una vivienda de ser alcanzada por el fuego, además de extenderse a predios aledaños

El personal de emergencias acudió de inmediato al lugar, desplegando maniobras para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera.

Tras poco más de una hora de labores, el siniestro fue totalmente controlado a las 20:45 horas, sin que se registraran personas lesionadas.

Rodríguez Cuéllar reiteró el llamado a la población para no acumular basura en patios o espacios abiertos, especialmente en temporada de calor y sequía, ya que este tipo de prácticas incrementa el riesgo de incendios, además de causar la contaminación del medio ambiente.