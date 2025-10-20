Atienden bomberos incendio de vehículo

La Dirección de Protección Civil y Bomberos, encabezada por Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, atendió de manera inmediata un reporte de incendio en un vehículo sobre la carretera ribereña.

El siniestro se registró alrededor de las 17:30 horas del sábado, en la carretera ribereña, entre los ejidos Puertecitos y El Porvenir.

Por Francisco Valdivia / H. Camargo, Tam.

Gracias al oportuno y eficiente accionar de los elementos de emergencia, el fuego fue controlado en su totalidad cerca de las 18:00 horas, evitando que se propagara y causara mayores daños en la zona.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, resultando únicamente daños materiales en el automóvil afectado.

La pronta intervención del personal de Protección Civil y Bomberos fue clave para salvaguardar la integridad de quienes transitaban por la vialidad y minimizar los efectos del siniestro.