Se incendia camioneta en la madrugada

Se incendia camioneta en la madrugadaNo se registraron personas lesionadas y únicamente se contabilizaron daños materiales en el vehículo afectado
La tranquilidad de la madrugada se vio interrumpida este martes en el poblado Comales, cuando una camioneta se incendió cerca del lienzo charro de la comunidad. El reporte se recibió a las 5:20 de la mañana, informó Eduardo Rodríguez Cuéllar, titular de Protección Civil y Bomberos.
De inmediato, los elementos de la dependencia se trasladaron al lugar para sofocar el fuego que consumía la unidad. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, el siniestro fue controlado en pocos minutos, evitando que se propagara a otras áreas o representara un peligro mayor.
Rodríguez Cuéllar detalló que, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y únicamente se contabilizaron daños materiales en el vehículo afectado.
Las autoridades de Protección Civil reiteraron su llamado a la ciudadanía para mantenerse atentos ante cualquier emergencia, y reportar de inmediato incidentes que representen un riesgo, con el fin de garantizar una respuesta oportuna que salvaguarde la seguridad de la población.