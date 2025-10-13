Instalarán un huerto escolar en Camargo

La directora de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Dra. Berenice de León Caro, informó que el plantel recibió la visita del Ing. Alfredo García, representante del programa Huertos de Desayunos Escolares del DIF Estatal, con el objetivo de fortalecer el proyecto de huerto escolar que promueve la alimentación saludable y la sustentabilidad.

Durante la visita, el funcionario capacitó a docentes, padres de familia y estudiantes en el uso e instalación de un sistema de riego, además de proporcionar el material necesario para su implementación, lo que permitirá mejorar el cultivo de hortalizas en el espacio escolar.

Al evento asistieron la regidora de Educación, C. Beatriz Pinales, la Mtra. Martha Nidia García Santos, supervisora escolar; el maestro jubilado Marín Treviño; la Sra. Viviana Villarreal, representante de los padres de familia involucrados en el huerto escolar; así como los alumnos y alumnas del 6º grado y su maestra, quienes han participado activamente en este proyecto.

La Dra. de León Caro destacó la importancia de estas acciones al señalar que "con estas iniciativas avanzamos en la conformación de prácticas sustentables, brindando un mejor entorno a nuestros alumnos y fomentando una cultura de vida saludable desde la infancia".

El huerto escolar no solo representa una herramienta educativa, sino también una estrategia clave para inculcar valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo, el respeto por el medio ambiente y la importancia de una buena alimentación. A través de este proyecto, se busca que los niños y niñas comprendan el origen de los alimentos, desarrollen hábitos saludables y se involucren de manera activa en el cuidado del entorno.

Con este tipo de colaboraciones interinstitucionales, la primaria Josefa Ortiz de Domínguez reafirma su compromiso con la educación integral de sus estudiantes y la promoción de una vida saludable.



