Fumigan escuelas

Con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria IX, previo al regreso a clases del nuevo ciclo escolar 2025-2026, se llevan a cabo labores de fumigación en la escuela primaria Josefa Ortíz de Domínguez.

Berenice de León Caro Directora del plantel educativo, dijo que con las acciones de fumigación que se realizan tanto al interior como el exterior, se busca eliminar la fauna nociva que pudiera encontrarse en las instalaciones.

"Queremos procurar a las niñas y niños y el personal, unas instalaciones seguras en materia de salud, por eso agradecemos al personal de la Jurisdicción su gran apoyo para un regreso seguro al nuevo ciclo escolar".

La Directora, agregó que además de las labores de fumigación, se realizarán más acciones de limpieza para que al regresar los alumnos, encuentren una escuela limpia que los motive, principalmente a los alumnos de nuevo ingreso.