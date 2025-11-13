Estudiantes de Josefa Ortiz de Domínguez promueven la lectura

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Libro 2025, la comunidad educativa de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez realizó una presentación en la plaza cívica del plantel, con el objetivo de resaltar el valor de la lectura en la formación de niñas y niños.

El Día Nacional del Libro se celebra cada 12 de noviembre, fecha que fue instituida en 1980 por decreto presidencial, con motivo del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras más importantes de la literatura mexicana. Desde entonces, esta jornada busca fomentar el hábito de la lectura y promover su impacto en el desarrollo social y cultural del país.

Durante el evento, las y los estudiantes presentaron cartulinas alusivas a portadas de libros, principalmente infantiles, como parte de las actividades artísticas y culturales que acompañaron la conmemoración.

La directora del plantel, Berenice de León Caro, destacó que "este día se cumplen 40 años en nuestro país de realizar y difundir, a lo largo de todo México, una diversidad de actividades que tienen el propósito de acercar a la población al conocimiento y al entretenimiento a través de la lectura".

Con acciones como esta, la comunidad escolar reafirma su compromiso con la formación de lectores y con la promoción del libro como una herramienta esencial para el aprendizaje y el desarrollo integral.