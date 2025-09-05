Equipan taller de informática

Como parte de las acciones para mejorar el entorno y fortalecer la educación tecnológica, se equipó en su totalidad el Taller de Informática de la escuela Secundaria Técnica #21 de Comales. Serán en total 19 nuevas computadoras HP, todas configuradas y listas para su uso, las que se instalarán en el espacio destinado para este fin. La Directora del plantel Diana Alejandro Alemán destacó que, con este avance, cada alumno podrá trabajar de manera individual en el laboratorio de cómputo, accediendo a una experiencia más dinámica, innovadora y acorde a las demandas del mundo actual. La adquisición fue posible gracias al programa federal "La Escuela es Nuestra" (LEEN), que continúa impulsando acciones en favor de una educación de calidad e incluyente. Este logro, destacaron las autoridades, es resultado del esfuerzo conjunto de padres de familia, maestros, alumnos y dirección, quienes mantienen firme el compromiso de ofrecer a la juventud mejores oportunidades de aprendizaje.