Quema de pastizales, sin control en Camargo

H. Camargo, Tam.

Eduardo Raúl Rodríguez Cuellar Comandante de los Bomberos, dijo que en el llamado más reciente cerca de una gasolinera, tuvieron que abanderar el sitio aparte de combatir las llamas, ya que el espeso humo obstaculizaba la visibilidad en la carretera ribereña, lo que podría ser causa de algún accidente.

Reiteró el llamado a no prender fuego a la maleza, a no tirar colillas de cigarro ya que podría ser la causa del inicio de un incendio, resaltando también que al atender este tipo de llamados, podrían no estar en la disponibilidad inmediata para atender una real emergencia.