Gana Reynosa Copa Diaz Ordaz Femenil

Como parte de las acciones de promoción del deporte haciendo región e involucrando a equipos participantes de los municipios vecinos, el Injuve Tamaulipas en coordinación con la Dirección de Deportes del Gobierno Municipal 2024-2027, llevaron a cabo la Copa Díaz Ordaz de Voleibol Femenil en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario en el Vivero.

En este Torneo Regional Fronterizo, participaron equipos de los municipios de Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán y Reynosa en un ambiente de verdadera fiesta deportiva, sano seguro para todos los asistentes.

Luego de emocionantes encuentros que se llevaron a cabo con una gran asistencia y porras para cada uno de los equipos, se llego la hora de conocer a los ganadores de esta nueva experiencia deportiva.

Irving Treviño Mendoza, Coordinador Regional del INJUVE Tamaulipas, informó los resultados, donde el equipo Elite de Reynosa se llevó el máximo galardón, el segundo lugar correspondió al equipo Camargo, representativo del municipio del mismo nombre, y el tercer lugar para el equipo de las Águilas de Miguel Alemán.

El joven funcionario agradeció el apoyo de la Alcaldesa Nataly García Díaz para la celebración de esta Copa, reiterando el compromiso de hacer región y hermanar a los municipios vecinos a través de la sana práctica del deporte.