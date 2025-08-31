Estinguen fuego en pastizales

La Dirección de Protección Civil y Bomberos, bajo la coordinación de su titular Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, atendió este viernes dos reportes de incendios de pastizal que movilizaron a los cuerpos de emergencia. El primero se registró a las 13:35 horas en la colonia Benito Garza Barrera, donde el fuego representaba riesgo para una casa habitación.

Gracias a la oportuna intervención, el siniestro fue controlado a las 14:10 horas sin que se reportaran daños mayores. Posteriormente, a las 13:50 horas, se recibió el reporte de otro incendio de pastizal a orillas de la carretera ribereña, en el tramo antiguo yonke Ríos – El Ramireño, el cual fue sofocado y declarado bajo control a las 14:20 horas.