Decomisan armas en el poblado El Azúcar

Durante un operativo de patrullaje y reconocimiento terrestre en el poblado El Azúcar, municipio de Camargo, elementos del Ejército Mexicano localizaron dos vehículos ocultos entre la vegetación y, tras una inspección, aseguraron 1 fusil AK-47 calibre 7.62 mm, 20 cargadores, 459 cartuchos útiles y 24 artefactos explosivos improvisados.

¿Qué ocurrió?

El hallazgo ocurrió el 31 de octubre de 2025, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?