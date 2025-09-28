Tamaulipas

Generosa donación de monedas y billetes en la escuela primaria
  • Por: Francisco Valdivia
  • 28 / Septiembre / 2025 -
Participan alumnos en reunión de coleccionistas

Foto:El Mañana Staff.

Alumnos de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez participaron en el primer evento de numismática en el municipio, donde se dieron cita 15 coleccionistas nacionales e internacionales de monedas y billetes.

Cabe señalar que este día, la escuela recibió una donación de monedas y billetes que portan el rostro de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, por parte de la Sra. Luisa Lourdes Villarreal Santillana quien organizó esta significativa y elocuente reunión.

Acompañados por la maestra Sianya Treviño García, alumnos del grupo de 5A tuvieron una lúcida participación resaltando y valorando la belleza histórica de este municipio.

