Participan alumnos en reunión de coleccionistas

Alumnos de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez participaron en el primer evento de numismática en el municipio, donde se dieron cita 15 coleccionistas nacionales e internacionales de monedas y billetes.

Cabe señalar que este día, la escuela recibió una donación de monedas y billetes que portan el rostro de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, por parte de la Sra. Luisa Lourdes Villarreal Santillana quien organizó esta significativa y elocuente reunión.