Felicitan a maestros por medallas

La Dra. Berenice de León Caro directora de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, felicitó con orgullo al personal docente que este viernes recibieron medallas en reconocimiento a la práctica educativa 2025.

Julissa Morín Rocha recibió medalla por su honroso segundo lugar a nivel nacional en campo formativo, el que obtuvo con una actividad binacional.

Por su excelente puntaje que los posiciona en este homenaje en su categoría nacional:

Rafael Gil Oñate Rivera y Ana Laura Guerrero Charles, también recibieron sus medallas muy merecidas.

De León Caro, dijo que, como comunidad educativa se sienten felices porque los logros tanto de los maestros y alumnos, le dan honor a este municipio tan querido que es Camargo.

Agradeció a la jefa de sector Mtra. Reyna Cruz Rodríguez Vega, a la supervisora Mtra Martha Nidia García Santos, por acompañarles al evento en la capital del estado, al igual que a los familiares C. María del Carmen Rocha Hernández, Mtro Jesús Sergio De los Reyes, y la Mtra Sandra Edith Becerra Alanís.

"Para esta dirección, es de gran satisfacción que nuestros docentes recibieran un reconocimiento firmado por el secretario de la SEP, producto de una convocatoria a nivel nacional y que ellos se atrevieron a participar con lo que hacen en el salón de clases y después de una revisión exhaustiva alcanzaron esta distinción".-concluyó-