Capacitan a los bomberos

Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los cuerpos de primera respuesta, elementos de Protección Civil y Bomberos de H. Camargo participaron en el Curso de Extracción Vehicular Nivel Operaciones, impartido por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En representación del municipio asistieron el Director de Protección Civil y Bomberos, Cmte. Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, y el Subdirector, C. Eduardo Rodríguez Vázquez, quienes reforzaron sus conocimientos en procedimientos de extracción vehicular para garantizar intervenciones más seguras, rápidas y eficientes en escenarios de emergencias viales.

Este tipo de capacitación permite actualizar técnicas, mejorar la toma de decisiones y optimizar el uso del equipo especializado, elementos fundamentales para salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos.

El organismo municipal refrenda así su compromiso con la profesionalización continua, la cultura de la prevención y el fortalecimiento de los cuerpos de auxilio, reconociendo la labor esencial que realizan día con día los integrantes de Protección Civil y Bomberos en favor de la comunidad.