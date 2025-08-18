Arranca la Copa Tamaulipas 2025

Con gran entusiasmo y un ambiente de sana convivencia, este domingo dieron inicio las competencias de Kayak y Pie de Orilla en el marco de la Copa Tamaulipas 2025, teniendo como espectacular sede las aguas de la Presa Marte Rodolfo Gómez en el Poblado de Comales.

El evento reunió a decenas de participantes provenientes de distintos municipios del estado, así como de entidades vecinas, quienes se congregaron para disfrutar de una auténtica fiesta deportiva, donde la pasión por la pesca deportiva y el fortalecimiento del tejido social fueron los grandes protagonistas.

Esta justa forma parte del serial estatal impulsado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas encabezado por el Dr. Américo Villarreal Anaya, con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), la Secretaría de Turismo, así como los Gobiernos Municipales de Camargo y Miguel Alemán, en colaboración con la Asociación de Pesca Deportiva de Tamaulipas y un Club local.

Los organizadores subrayaron que, "eventos como este fortalecen el turismo, promueven la sana convivencia y reafirman el compromiso con la preservación de nuestros recursos naturales", destacando el impacto positivo que tiene esta iniciativa tanto en el ámbito deportivo como en el social y ambiental.

Con un inicio prometedor, la Copa Tamaulipas 2025 continúa posicionándose como una plataforma clave para el impulso de la pesca deportiva en la región, fomentando la unión familiar, el amor por la naturaleza y el orgullo por Tamaulipas.