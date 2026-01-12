Balacera entre civiles y policías

Un operativo de fuerzas de seguridad (GE) en el poblado de Comales del municipio de Camargo, derivó en un enfrentamiento entre personal de la Guardia Estatal y civiles armados, como parte de las acciones del Operativo Frontera Grande, implementado en esta región fronteriza que abarca los municipios de Miguel Alemán, Mier, Camargo y Díaz Ordaz.

Trascendió que luego del enfrentamiento, los agentes lograron detener a tres masculinos quienes están siendo investigados por su presunta participación en hechos delictivos.

En estas acciones, se aseguraron tres armas de alto calibre, así como tres unidades motrices, incluyendo un camión con blindaje artesanal tipo "monstruo" y dos camionetas de modelo reciente.

A consecuencia del operativo, se registraron bloqueos en Cavazos y Estación Arguelles del municipio de Reynosa, Valadeces en Díaz Ordaz y Rancherías en el municipio de Camargo, situación que fue atendida posteriormente por las corporaciones de seguridad, permitiendo el libre tránsito.

Según la información divulgada, no se reportaron elementos policiacos heridos, y que tanto los detenidos como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para continuar con las indagatorias.

Elementos de la DEFENSA y estatales, mantienen vigilancia permanente en la zona ribereña, con el objetivo de reforzar la vigilancia y asegurar la tranquilidad de los habitantes de la frontera grande de Tamaulipas.



