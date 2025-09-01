Destaca club Cuauhtémoc en basketbol

Destaca club Cuauhtémoc en basketbolEl Equipo de Basquetbol Club Cuauhtémoc se destaca en el torneo Hoop It Up al lograr el Subcampeonato Estatal en la categoría Sub 14.
Con un destacado desempeño, el equipo de Basquetbol Club Cuauhtémoc, logró el Subcampeonato Estatal en el torneo Hoop It Up, dentro de la categoría Sub 14, asegurando además su pase al nacional que se celebrará en septiembre en la ciudad de León Guanajuato
Este importante logro fue posible gracias al liderazgo del entrenador Alberto Geovanni Tapia Sandoval, cuya entrega y compromiso resultaron fundamentales durante la preparación y la competencia.
Asimismo, se reconoció el valioso respaldo del Lic. Eleazar García Ríos, quien brindó su apoyo para que el equipo pudiera participar en este evento de gran relevancia deportiva.
EL MAÑANA RECOMIENDA