Destaca club Cuauhtémoc en basketbol

Con un destacado desempeño, el equipo de Basquetbol Club Cuauhtémoc, logró el Subcampeonato Estatal en el torneo Hoop It Up, dentro de la categoría Sub 14, asegurando además su pase al nacional que se celebrará en septiembre en la ciudad de León Guanajuato

Este importante logro fue posible gracias al liderazgo del entrenador Alberto Geovanni Tapia Sandoval, cuya entrega y compromiso resultaron fundamentales durante la preparación y la competencia.