Destacan el apoyo de proyecto cultural

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) 2025 ha dado a conocer a los 52 proyectos seleccionados a nivel nacional, entre los cuales destaca con orgullo el proyecto titulado "El Museo de Camargo, crisol de continuidad histórica e identidad de todos los camarguenses".

Este proyecto es mucho más que una iniciativa cultural: es un puente entre el pasado y el presente, y una apuesta por un futuro donde la identidad camarguense siga viva a través de sus expresiones culturales y su memoria histórica.

La propuesta es impulsada por el grupo Amigas de la Beneficencia y la Cultura, integrado por la Lic. Laura Elena Diarte Espinoza, María Ninfa Perales Ortiz, María Isabel Treviño Garza, la Profa. María del Rocío Sáenz Sáenz y María del Carmen López Carrillo.

Su objetivo principal es remodelar y revitalizar el Museo de Camargo, para fortalecer su papel como núcleo cultural del municipio y espacio de preservación de la memoria colectiva.

El proyecto contempla una serie de actividades culturales como: Exposiciones temporales y permanentes, Conferencias y charlas históricas, Proyecciones audiovisuales y

Actividades itinerantes en comunidades rurales

El enfoque territorial es mixto, ya que se busca acercar parte del acervo patrimonial a comunidades rurales, fomentando así la inclusión y participación de sectores tradicionalmente marginados del acceso a la cultura.

Con una duración de un año, este proyecto se desarrollará con la participación activa del personal del Museo de Camargo, así como de las integrantes del grupo Amigas de la Beneficencia y la Cultura, estableciendo un modelo de colaboración interinstitucional y comunitaria.